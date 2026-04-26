Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στη Λεμεσό

Την τέταρτη διαδοχική της νίκη που θα τη φέρει μια ανάσα από τη μαθηματική εξασφάλιση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ψάχνει η Ομόνοια στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα (19:00) για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ δεν προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, επιλέγοντας τους ίδιους ποδοσφαιριστές.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Π. Ανδρέου, Εβάντρο, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ουζόχο, Μιχαήλ, Άιτινγκ, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Κούσουλος, Εράκοιτς, Χρίστου και Νεοφύτου.