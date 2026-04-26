ΒΙΝΤΕΟ: Οι… πρώτοι των πρώτων άνοιξαν το σκορ για τον ΑΠΟΕΛ

Πολύ νωρίς ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το σκορ στον αγώνα απέναντι στην Πάφο FC στο ΓΣΠ, για την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Mόλις στο 5’ η ομάδα της Λευκωσίας άνοιξε το σκορ… με συνήθεις υπόπτους.

Τη σέντρα έκανε ο Σταφυλίδης – ο οποίος υποδέχθηκε τη μπάλα μετά από μπαλιά του Ντάλσιο - προς την καρδιά της περιοχής, με τον Ντάλσιο να ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Λουκάσεν και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Με το γκολ αυτό ο Ντράζιτς συμπλήρωσε διψήφιο αριθμό τερμάτων, φθάνοντας τα δέκα και είναι ο πρώτος σκόρερ των γαλαζοκιτρίνων.

Για τον Σταφυλίδη ήταν η ένατη ασίστ και είναι επίσης πρώτος, στην σχετική λίστα, αφήνοντας στις οκτώ τον Ματίας.

Λίγο αργότερα ο Ντράζιτς πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ, ανεβάζοντας τον λογαριασμό του στα 11 τέρματα, κάνοντας το 2-1 στον αγώνα: