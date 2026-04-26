ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι λόγοι που ΝΒΑ και Euroleague πλησιάζουν πιο πολύ από ποτέ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι λόγοι που ΝΒΑ και Euroleague πλησιάζουν πιο πολύ από ποτέ

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας του με NBA, EuroLeague και FIBA να κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να αποφασίσουν τι μέλλει γενέσθαι.

Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα σταυροδρόμια του αναφορικά με την είσοδο του NBA στην Ευρώπη και την ήδη υπάρχουσα κυριαρχία της EuroLeague. Η ανάλυση της ισπανικής Marca φέρνει στο φως τις διαβουλεύσεις στη Γενεύη την Τρίτη 28/04, εκεί όπου η FIBA, η EuroLeague και το NBA θα προσπαθήσουν να βρουν τη χρυσή τομή.

Ο Άνταμ Σίλβερ παραδέχτηκε πλέον ανοιχτά πως «για το καλό του αθλήματος, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις με τη EuroLeague», όμως πώς έφτασε σε αυτή τη συνειδητοποίηση; Το ΝΒΑ μπορεί να έχει το brandname, αλλά η EuroLeague έχει τις πόλεις, τους συλλόγους και το πάθος των οπαδών. Οι προσπάθειες του Σίλβερ να προσελκύσει μεγαθήρια όπως η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν ή η Σίτι (μέσω ποδοσφαιρικών brands) βρήκαν... τοίχο. Οι ομάδες δεν έχουν πειστεί από τα ασαφή οικονομικά δεδομένα των Αμερικανών και φοβούνται μια κατάσταση παρόμοια με την ποδοσφαιρική Super League που θα διέλυε το εγχώριο οικοσύστημα.

Επιπλέον, υπάρχει ο φόβος της «E-League»: Μιας ευρωπαϊκής αναπτυξιακής λίγκας (τύπου G-League) που θα υποβαθμίσει το επίπεδο των ομάδων, μετατρέποντάς τες σε απλούς τροφοδότες των ΗΠΑ.

Τα οικονομικά μεγέθη που αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι προκαλούν... ζάλη. Η EuroLeague, με τη βοήθεια της JB Capital, στοχεύει σε αποτίμηση 2,5 δισ. ευρώ έως το 2029, μετατρέποντας τις άδειες των ομάδων σε μόνιμα franchises (αξίας 40-75 εκατ. ευρώ η καθεμία). To NBA από την άλλη ζητά από επενδυτικά funds (όπως η JP Morgan) κεφάλαια έως και 2 δισ. ευρώ, υπόσχεται αξία franchises στο 1 δισ., αλλά την ίδια στιγμή θέλει να παρακρατά το 45% των κερδών, όταν η UEFA στο ποδόσφαιρο παίρνει μόλις το 2,5%.

Ο μεγάλος άγνωστος παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι η μόνη από τους ιδρυτές της EuroLeague που δεν έχει ανανεώσει ακόμη τη δεκαετή δέσμευσή της (με ρήτρα 10 εκατ. ευρώ), την ώρα που ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ (προφορικά) έχουν ήδη πει το «ναι», ενώ και η Βιλερμπάν που μέχρι πρότινος φαινόταν εκτός πλάνου αναμένεται να συμφωνήσει. Το ΝΒΑ, από την άλλη, φαίνεται να συγκεντρώνει μια λίστα ομάδων όπως η Μάλαγα, ΑΕΚ, Λονδίνο περιμένοντας ομως τη «Βασίλισσα» για να δώσει κύρος στο εγχείρημά του.

Ο Σίλβερ παράλληλα σύγκρινε το πρότζεκτ της Ευρώπης με το WNBA. Μια επένδυση που θα χάνει χρήματα για χρόνια πριν γίνει κερδοφόρα, κάτι που δύσκολα θα αποδεχτούν σύλλογοι με ιστορία στη Γηραιά Ήπειρο.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

NBAEUROLEAGUEΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

