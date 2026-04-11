Το ταλέντο και η αξιοποίησή του

Επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα για τους μικρούς στα κλιμάκια των ομάδων και ότι υπάρχει ταλέντο σε κάποιες, απλώς να πούμε πως, από μόνο του, δεν αποτελεί εχέγγυο για να παίξουν μπάλα. Πρέπει να βρεθεί και ένας προπονητής που θα τους δώσει την ευκαιρία να το ξεδιπλώσουν στον αγωνιστικό χώρο.

Όχι σε φιλικά και επίσημα που δεν έχουν ενδιαφέρον αλλά σε ματς που «καίει» το σίδηρο. Και σίγουρα ρόλο παίζει και η στρατηγική μιας ομάδας και κατά πόσο θα το επιβάλλει στον προπονητή.

Όχι στα λόγια, γιατί αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, αλλά στην πράξη. Και επιτυχίες έρχονται και με μικρούς, φτάνει να αρπάξουν την ευκαιρία που θα τους δοθεί.

Χ.Χ