Το ταλέντο και η αξιοποίησή του

Τα λόγια δεν αρκούν, πρέπει να γίνει και στην πράξη.

Επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα για τους μικρούς στα κλιμάκια των ομάδων και ότι υπάρχει ταλέντο σε κάποιες, απλώς να πούμε πως, από μόνο του, δεν αποτελεί εχέγγυο για να παίξουν μπάλα. Πρέπει να βρεθεί και ένας προπονητής που θα τους δώσει την ευκαιρία να το ξεδιπλώσουν στον αγωνιστικό χώρο.

Όχι σε φιλικά και επίσημα που δεν έχουν ενδιαφέρον αλλά σε ματς που «καίει» το σίδηρο. Και σίγουρα ρόλο παίζει και η στρατηγική μιας ομάδας και κατά πόσο θα το επιβάλλει στον προπονητή.

Όχι στα λόγια, γιατί αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, αλλά στην πράξη. Και επιτυχίες έρχονται και με μικρούς, φτάνει να αρπάξουν την ευκαιρία που θα τους δοθεί.

Χ.Χ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

