Η ανακοίνωση της ΚΟΠ που έκανε «κακό» στους διαιτητές

Πολύ μουρμούρα από τις ομάδες και όχι άδικα...

Ο Αντόνιο Νταμάτο δεν μένει εκτεθειμένος από τους διαιτητές που πρωτοεμφανίζονται αλλά από αυτούς που είναι χρόνια στον χώρο.

Και που ξέρουν πως όποια ματσαράγκα και να κάνουν, άντε το πολύ να μείνουν εκτός ορισμών για ένα παιχνίδι.

Και δυστυχώς οι ομάδες δεν φωνάζουν άδικα. Γιατί πολλές φορές και αυτές παραφέρονται. Γίνονται τρομερά λάθη, ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές από τους Κύπριους ρεφ σε γήπεδο και VAR.

Θεωρώ πως αυτή η ανακοίνωση της ΚΟΠ στις αρχές Φεβρουαρίου, στην οποία η Ομοσπονδία έκανε αναφορά για θετικό πρόσημο των Κυπρίων διαιτητών, ως εκείνη την περίοδο, έκανε κακό. Τους «άππωσε» κατά κάποιο τρόπο...

Είχε αναφέρει συγκεκριμένα: «Η γενική παρουσία των Κύπριων διαιτητών κατά την φετινή χρονιά αξιολογείται ως θετική και δημιουργεί προοπτικές για περαιτέρω βελτίωση». Αντί όμως να αρπάξουν την ευκαιρία, την κλώτσησαν και εξέθεσαν αυτούς που τους στήριξαν…

Χ.Χ

