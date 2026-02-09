Aς είναι καλά o Σεμέδο - Η απίστευτη έμπνευση στο ημίχρονο που έφερε 600 ευρώ!

«Κτύπησε» ξανά ο φίλος μας και με μία απίστευτη έμπνευση, έβαλε στην τσέπη 600 ευρώ, ποντάροντας μόλις δέκα.

Ας είναι καλά ο Σεμέδο φυσικά. Στο ημίχρονο λοιπόν του ντέρμπι Πάφου - Ομόνοια που ολοκληρώθηκε στο 1-1, έπαιξε τελικό σκορ 2-4!!! Και το τελικό σφύριγμα του Μάριου Χριστοφόρου, τον έκανε πλουσιότερο κατά 590 ευρώ.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που που «κτυπά κέντρο» και από εδώ και μπρος ίσως κάνουμε στοιχηματική στήλη.