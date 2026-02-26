Πράσινοι... οι αριθμοί

Η υπεροχή της Ομόνοιας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Ριέκα επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά.

Οι πράσινοι, που πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0 χάρη στο γκολ του Τάνκοβιτς (13') που ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, είχαν στο πρώτο μέρος εννέα τελικές προσπάθειες έναντι μόλις τριών των γηπεδούχων.

Από αυτές, τέσσερις ήταν εντός στόχου, έναντι καμίας της Ριέκα. Μάλιστα, η Ομόνοια είχε και τέσσερα κόρνερ με τους Κροάτες να κερδίζουν μόνο ένα.