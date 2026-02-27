Ώρα να δείξετε ποιοι είστε

Οι πράσινοι δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το 0-1 του ΓΣΠ κόντρα στους Κροάτες παρόλο που βρέθηκαν από νωρίς μπροστά στο σκορ.

Η Ομόνοια αποκλείστηκε - όπως και πέρυσι - στην ενδιάμεση φάση του Conference League στρέφοντας αποκλειστικά την προσοχή της στο πως θα κερδίσει το φετινό πρωτάθλημα.

Αυτό τόνισε ο Χένινγκ Μπεργκ μεταξύ άλλων, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τους Κροάτες.

Αυτό πρέπει να είπε στους παίκτες του με το που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Πως είναι ώρα να δείξουν ποιοι είναι στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Απόλλωνα.