Πάει να γίνει... όνειρο για την Ανόρθωση

Η Ανόρθωση ήθελε τη νίκη απέναντι στον Ακρίτα, ούτως ώστε να ανασάνει για τα καλά όσον αφορά τις περιπέτειες που έχουν να κάνουν με τον υποβιβασμό. Αντί αυτού, μπλέχτηκε περισσότερο.

Η προσπάθεια να πετύχει δεύτερη σερί νίκη, έπεσε στο κενό. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ ευελπιστούσε πως αυτή τη φορά, θα γινόταν το... σπουδαίο κατόρθωμα. Γιατί κάπως έτσι μοιάζει και αυτό είναι κατάντημα για την Ανόρθωση.

Πάει να γίνει σαν... όνειρο αυτό το πράγμα για τη φετινή Ανόρθωση που με την παρουσία της στην Πάφο, έφερε κατήφεια αλλά και έντονο προβληματισμό στο κοινό της.

Χ.Χ