Το «καμπανάκι» του Νίκολιτς και οι σκέψεις του για Περιστέρι

Μία τεράστια νίκη, που την φέρνει πολύ κοντά στα προημιτελικά του Conference League, πήρε την Πέμπτη το βράδυ η ΑΕΚ, επικρατώντας με 4-0 στην έδρα της Τσέλιε για τη φάση των «16» της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Η «Ένωση» παρουσιάζεται έτοιμη για την επόμενη φάση της ευρωπαϊκής της πορείας, όμως ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε προβληματισμένος για τις πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες που είχαν οι παίκτες του στη Σλοβενία.

Και εκεί στάθηκε και στις δηλώσεις του στο fast interview αλλά και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, κάνοντας δύο φορές τη σχετική αναφορά πως δεν έμεινε ικανοποιημένος παρά τη μεγάλη σε έκταση νίκη.

Ο Σέρβος τεχνικός, άλλωστε, γνωρίζει πολύ καλά πως σε αυτό το σημείο της σεζόν κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι και τώρα καταστρώνει τα πλάνα του για την κυριακάτικη αναμέτρηση στην έδρα του Ατρόμητου για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Μάλιστα, δεν είναι απίθανο να ξεκινήσει με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα με την οποία παρέταξε τον «Δικέφαλο» κόντρα στην Τσέλιε, έχοντας ως αβαντάζ την ανεβασμένη ψυχολογία, απέναντι σε μία ομάδα που παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια δυσκολεύει την ΑΕΚ.