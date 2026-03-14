LIVE: Ακρίτας - Πάφος FC 0-3

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Τοπικό ντέρμπι στην Πάφο, με τον Ακρίτα να υποδέχεται την Πάφος FC, σε ένα ματς στο «Στέλιος Κυριακίδης» (18:00) στο οποίο οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Από τη μία οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι με 48 βαθμούς είναι στην 4η θέση, θέλουν να κρατήσουν επαφή με Απόλλων και ΑΕΚ που κατέχουν αυτή τη στιγμή τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Οι γηπεδούχοι από την άλλη, όντας ένα μόλις βαθμό από τη ζώνη του υποβιβασμού (26 έναντι 25 της Ε.Ν. Ύψωνα), προσδοκούν σε ένα μεγάλο μπαμ που θα τους χαρίσει ανάσα.

78' - ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Νταβίντ Λουίζ με δυνατό σουτ έγραψε το 0-3.

53' - Δοκάρι για τους φιλοξενούμενους σε απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Ζάζα.

47' - ΓΚΟΛ για την Πάφο! Κεφαλιά του Νταβίντ Λουίζ στον Σούνιτς ο οποίος με πλασέ στην κίνηση διαμόρφωσε το 0-2.

46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος

45'+2 - Tέλος πρώτου μέρους.

38' - O Περντρέου πρόλαβε πριν ο Ντράγκομιρ ευστοχήσει σε τετ-α-τετ. 

30' - Καλή στιγμή για τον Ακρίτα με τον Ρόμο που δεν πρόλαβε εντελώς ανενόχλητος για την προβολή.

19' - ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Κορέια με δυνατό σουτ στην κίνηση άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. 

17' - Kαλεί τον διαιτητή ο VARίστας για χέρι του Ρόμο εντός περιοχής στην προηγούμενη φάση με τον Κορέια. Δεν έδειξε παράβαση ο Αντωνίου.

16' - Ο Κορέια έπιασε πισινή κεφαλιά με κατεύθυνση τα δίχτυα μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο και απομακρύνθηκε.

5' - Έφυγε στην αντεπίθεση ο Μανού όμως σε σύγκρουση εντός περιοχής με τον Μπρούνο έχασε τη μπάλα. Ελέχθηκε η φάση από το VAR και δεν εντοπίστηκε παράβαση.

1' - Σέντρα στο «Στέλιος Κυριακίδης».

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ, Μίλερ, Ζάμπελιν, Θ. Ιωάννου, Φερνάντες, Ζήνωνος, Βασιλείου, Μανού, Λιμπόμπε, Ρόμο.

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουίζ, Λουκάσεν, Ιωάννου,  Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Σέμα, Κορέια,  Άντερσον.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 19' Κορέια, 47' Σούνιτς, 78' Νταβίντ Λουίζ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 4' Φερνάντες, 44' Μίλερ / 14' Σούνιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

