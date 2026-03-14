Νέα απώλεια για την Ίντερ που δίνει… ελπίδα στη Μίλαν

Η Ίντερ δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Μίλαν, μένοντας στο 1-1 απέναντι στην Αταλάντα στο «Μεάτσα». Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στους «ροσονέρι» την ευκαιρία, αν περάσουν από τη Ρώμη απέναντι στη Λάτσιο, να μειώσουν τη διαφορά στους πέντε βαθμούς και να μπουν ξανά δυνατά στη μάχη της κορυφής.

Οι «νερατζούρι» μπήκαν πιο απειλητικά στο παιχνίδι, με τα πρώτα σουτ των Σκαμάκα και Ντιμάρκο να φεύγουν άουτ, ενώ στο 12' ο Ζόμερ χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να μπλοκάρει νέο σουτ του Ιταλού φορ. Η πίεση της Ίντερ καρποφόρησε στο 26', όταν ο Πίο Εσπόζιτο εκτέλεσε από αριστερά και ο Καρνεζέκι αντέδρασε αργά, επιτρέποντας στο σουτ να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Τσίβου συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ, με τον Ντιμάρκο (28') και τον Ζιελίνσκι (32') να απειλούν, ενώ ο Ακάντζι ανάγκασε τον Καρνεζέκι σε δύσκολη επέμβαση μετά από κόρνερ.

Στο δεύτερο μέρος, η Ίντερ άγγιξε το 2-0 με τον Τουράμ στο 49', ο οποίος είδε το σουτ του να περνά δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 61' ο Καρνεζέκι βγήκε έγκαιρα και πρόλαβε τον Γάλλο. Η Αταλάντα, όμως, δεν παράτησε το παιχνίδι και στο 69' απείλησε με τον Μπερνασκόνι, που σταμάτησε πάνω στον Αουγούστο.

Η ισοφάριση ήρθε στο 82', σε μια φάση που ξεκίνησε από γλίστρημα του Ντάμφρις. Ο Σουλεμανά έκλεψε, πλάσαρε, ο Ζόμερ απέκρουσε, αλλά ο Κρστόβιτς ήταν εκεί για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 1-1.

Στα τελευταία λεπτά η Ίντερ πίεσε, όμως δεν βρήκε το γκολ της νίκης, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη απώλεια και αφήνοντας τη Μίλαν να… μυρίζει ευκαιρία.