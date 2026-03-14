Η ΑΕΛ επιστρέφει σε τελικό κυπέλλου μπάσκετ μετά από τέσσερα χρόνια και την Κυριακή το απόγευμα (16:00) θα διεκδικήση το τρόπαιο απέναντι στον Κεραυνό. Την ομάδα που την κέρδισε και τότε.

Έχει δύσκολη αποστολή αλλά ελπίζει να γίνει διψήφια καθώς μετρά εννιά τρόπαια κυπέλλου. Και το τελευταίο θα πρέπει να κοιτάξεις πολύ μακριά να δεις πότε το κατέκτησε. Ήταν τη σεζόν 2009 όταν επικράτησε του ΑΠΟΕΛ.