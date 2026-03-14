ΦΩΤΟ: Ξύπνησαν μνήμες, απέραντη συγκίνηση μα και πικρία...

Η Ένωση γιορτάζει 90 χρόνια ζωής και το.... γιόρτασε σε μία λαμπρή βραδιά το βράδι της Παρασκευής, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου και άλλων πολιτικών και αθλητικών αξιοματούχων.

Μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την περηφάνια και την πορεία της ομάδας της Παραλιμνίτικης ομάδας. Ξύπνησαν μνήμες, συγκίνηση ήταν απέραντη αλλά το αγωνιστικό κομμάτι κατά τη φετινή περίοδο, έφερε έντονη πίκρα. Ο μόλις ένας βαθμός σε 25 αγώνες, είναι κάτι που πληγώνει και ντροπιάζει...















