Με έξτρα κίνητρο που θα δώσει άλλη ώθηση στον Απόλλωνα

Ο Απόλλωνας με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, έτρεξε ένα απίθανο σερί νικών, το οποίο τον ανέβασε στη 2η θέση της βαθμολογίας, κάνοντας τον παράλληλα διεκδικητή του πρωταθλήματος.

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας βρίσκει τους κυανόλευκους, να τίθενται αντιμέτωποι με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Το ντέρμπι της Κυριακής (16:00) δίνει την δυνατότητα στον Απόλλωνα, να κλείσει με νίκη μία ονειρική πορεία με τον Αργεντινό στον πάγκο. Μία πορεία που ξεκίνησε στις 21/12 και μέχρι σήμερα άφησε παρακαταθήκη στην ομάδα, 12 νίκες και μία ισοπαλία. Ενδεχόμενο διπλό επί της Ανόρθωσης, πέραν του ότι θα διατηρήσει την ομάδα στη δεύτερη θέση, θα δώσει και στους ποδοσφαιριστές τεράστια ώθηση ενόψει της δεύτερης φάσης. Ο αντίπαλος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, όντας αήττητος με τον Καμορανέζι στον πάγκο.

Το κίνητρο να «σπάσει» το φοβερό σερί του Απόλλωνα, είναι πολύ μεγάλο για την Ανόρθωση, η οποία είναι δεδομένο, πως θα δώσει τα πάντα στο γήπεδο, για να φτάσει σε μία τεράστια νίκη.

Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για την έξοδο της Κυριακής, με τον Ερνάν Λοσάδα να περιμένει να δει την κατάσταση των Βούρου και Μαλεκκίδη, που είναι αμφίβολοι. Δεδομένα εκτός οι Μπράουν, Μπράντον και Ντουοντού. Στον αντίποδα, αναμένεται να επιστρέψουν οι Γιούσεφ και Μάρκοβιτς.