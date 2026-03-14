Έγινε του... VAR σε ένα τέταρτο

Έντονο σε… διαιτητικό επίπεδο ήταν το πρώτο 15λεπτο από το παιχνίδι του Ακρίτα με την Πάφο.

Στο 5ο λεπτό η ομάδα της Χλώρακας διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι μετά από ανατροπή του Μανού από τον Μπρούνο, ωστόσο ο ρέφερι δεν έδειξε την άσπρη βούλα. Η φάση ελέχθηκε και από το VAR, χωρίς να προκύπτει κάποια διαφοροποίηση. Μάλιστα οι διαμαρτυρίες ήταν έντονες με αποτέλεσμα ο Φερνάντες να δεχθεί κίτρινη.

Στο 15ο λεπτό ήταν σειρά της Πάφου να διαμαρτυρηθεί για πέναλτι σε χέρι του Ρόμο εντός περιοχής, μετά από κεφαλιά του Κορέια. Στο VAR ήταν ο Δημήτρης Σολωμού ο οποίος εντόπισε παράβαση, όμως ο ρεφ, Μενέλαος Αντωνίου διαφώνησε και δεν καταλόγισε πέναλτι στην Πάφο.