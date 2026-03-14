Επέστρεψε ο Ντέσερς στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό μετά την σημερινή προπόνηση η οποία είχε και ένα θετικό μαντάτο.

Ποιο ήταν αυτό; Ο Σίριλ Ντέσερς συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο μέρος της ομαδικής προπόνησης κάτι που σημαίνει ότι λογικά σε περίπου 15 ημέρες θα είναι σε θέση να μπορέσει να ενισχύσει και πάλι την επίθεση της ομάδας.

Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την αποστολή της ομάδας για τον αυριανό αγώνα ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να αφήσει εκτός ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ματς με την Μπέτις και προφανώς τους υπολογίζει και για αυτό της Ισπανίας.

Έτσι στο ματς με τον Παναιτωλικό δεν θα είναι διαθέσιμοι ο Ινγκασον, ο Κυριακόπουλος, ο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες.

Ο Κώτσιρας είναι και αυτός εκτός, αν και σήμερα έκανε κανονικά προπόνηση σε όλη της τη διάρκεια.

Αναλυτικά οι παίκτες που είναι στην αποστολή του τριφυλλιού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Ο Γεντβάι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.