Εκτοξεύεται ο Ιωάννης Κωστή και τον... γλυκοκοιτάζουν οι «μεγάλοι»

Εκτοξεύεται ο Ιωάννης Κωστή και τον... γλυκοκοιτάζουν οι «μεγάλοι»

Ανεβάζει ξανά τις μετοχές του και το όνομά του μπαίνει σε μεταγραφικά σενάρια

Σε μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του βρίσκεται ο Ιωάννης Κωστή, με τις επιδόσεις του με τη φανέλα του Λεβαδειακού να μην αφήνουν ασυγκίνητους τους μεγάλους του πρωταθλήματος στην Ελλάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής βρίσκεται από το 2019 στην Ελλάδα όταν η Νέα Σαλαμίνα τον παραχώρησε στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Πλέον, αγωνίζεται στον Λεβαδειακό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Πέρασε κάποιο διάστημα για να βρει τα πατήματά του και να εκτοξεύσει ξανά την χρηματιστηριακή του αξία, η οποία στη Νέα Σαλαμίνα είχε φθάσει στις 700.000 ευρώ. Στην Ελλάδα έπεσε μέχρι και τις 400.000, όμως πλέον ανεβάζει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις από το transfermarkt (σ.σ. παρουσιάστηκαν στις 12 Δεκεμβρίου) ανέβηκε στις 600.000.

Με όσα δείχνει, αλλά και με τα μεταγραφικά σενάρια να δίνουν και να παίρνουν για το πρόσωπό του, σύντομα ενδεχομένως να ανεβεί ακόμη περίσσοτερο.

Μεταξύ άλλων, με βάση ρεπορτάζ στην Ελλάδα, φαίνεται να επιδεικνύουν ενδιαφέρον ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

 

