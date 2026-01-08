Φλερτάρει με κάτι που δεν πέτυχε ποτέ φέτος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέχρι τώρα, η καλύτερη επίδοση της ομάδας ήταν δύο διαδοχικές επιτυχίες.

Ο Απόλλωνας εμφανίζεται βελτιωμένος τα τελευταία παιχνίδια, ωστόσο αυτό που χρειάζεται πραγματικά είναι σταθερότητα, κάτι που έλειπε από την ομάδα από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ενδεικτικό είναι ότι από την αρχή της φετινής σεζόν, οι κυανόλευκοι της Λεμεσού δεν έχουν καταφέρει ποτέ να σημειώσουν τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάτθλημα, κάτι που θα προσπαθήσουν να πετύχουν αυτή τη φορά, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

Στα δύο τελευταία παιχνίδια, ο Απόλλωνας επικράτησε της Freedom24 Krasava με 1-0 και της Πάφου με 2-1, ενώ την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ένωση στο Τάσος Μάρκου (17:00).

Διαβαστε ακομη