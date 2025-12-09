Ούτε τη δεύτερη φορά διάψευση

Η πρώτη φορά ήταν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης για τη παρουσίαση των Αγαθοκλέους και Νταμάχου. Τότε, ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είπε σύντομα: «Σήμερα είναι η μέρα των Αγαθοκλέους και Νταμάχου».

Την Τρίτη 9/12, ο Ε.Τ της ομάδας, Νικόλας Λεβέντης ρωτήθηκε εκ νέου για τη περίπτωση του Κολομβιανού σταρ. Στο πλαίσιο λοιπόν των δηλώσεων του στο ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 είπε χαρακτηριστικά:

«Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για οποιοδήποτε όνομα. Εξετάζουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Είναι δύσκολη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Ο κόσμος να δείξει εμπιστοσύνη στη διοίκηση και τους ανθρώπους για την ενίσχυση. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν. Υπάρχουν κενά και είναι αναγκαία η ενίσχυση».