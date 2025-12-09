ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ούτε τη δεύτερη φορά διάψευση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ούτε τη δεύτερη φορά διάψευση

Δύο φορές η ΑΕΛ καλέστηκε επίσημα να τοποθετηθεί για τον Χάμες Ροντρίγκες

Η πρώτη φορά ήταν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης για τη παρουσίαση των Αγαθοκλέους και Νταμάχου. Τότε, ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είπε σύντομα: «Σήμερα είναι η μέρα των Αγαθοκλέους και Νταμάχου»

Την Τρίτη 9/12, ο Ε.Τ της ομάδας, Νικόλας Λεβέντης ρωτήθηκε εκ νέου για τη περίπτωση του Κολομβιανού σταρ. Στο πλαίσιο λοιπόν των δηλώσεων του στο ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 είπε χαρακτηριστικά: 

«Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για οποιοδήποτε όνομα. Εξετάζουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Είναι δύσκολη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Ο κόσμος να δείξει εμπιστοσύνη στη διοίκηση και τους ανθρώπους για την ενίσχυση. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν. Υπάρχουν κενά και είναι αναγκαία η ενίσχυση».

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τσάμπι Αλόνσο για το μέλλον του: «Είμαι προετοιμασμένος για τα πάντα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δένει» Εβάντρο η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα για Σουηδία

ΑΕΚ

|

Category image

Φανούριος: «Σοβαρό μυικό πρόβλημα ο Μάρκοβιτς, θέλουμε περισσότερη συνέπεια στα αποτελέσματα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ούτε τη δεύτερη φορά διάψευση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λεβέντης: «Προεργασίες για προσθαφαιρέσεις, ανήθικο να γίνεται λόγος για παίκτες που έχουν συμβόλαιο με άλλες ομάδες»

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλος ο Χαραλάμπους από την Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ομόνοια, τι έκανες μετά τις απώλειές σου;

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σαλάχ: Οι ομάδες που θα τον διεκδικήσουν, αν αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία υποτίμηση και υποψιασμένη

ΑΕΚ

|

Category image

Κύπελλο Νέων: Στις 17 Δεκεμβρίου ορίστηκαν να συνεχιστούν οι τρεις αγώνες της Α' Φάσης

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις σε Καϊράτ-Ολυμπιακός & Ίντερ-Λίβερπουλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τουρκία: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό-Ανάμεσά τους και ποδοσφαιριστές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Futsal για φιλικά στο Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Συνέντευξη Τζιαρέτα: «Ότιδήποτε άλλο εκτός από Σταχτοπούτα, η Πάφος ονειρεύεται μεγάλα πράγματα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη