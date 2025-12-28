ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλησίασαν τον Λαΐφη!

Η καλή παρουσία κάποιων αποτυπώνεται και στην αξία τους.

Ανανεώθηκε στις αρχές της εβδομάδας η λίστα με τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Από πλευράς Κύπριων παικτών, στην κορυφή παραμένει ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, που δίνεται κι αυτή τη φορά στο 1.000.000 ευρώ. Τον αμυντικό του ΑΠΟΕΛ ακολουθούν από κοντά τρεις ποδοσφαιριστές.

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Άρη, μετά την αύξηση κατά 100.000 το περασμένο καλοκαίρι, ανέβηκε άλλες τόσες και η χρηματιστηριακή του αξία έφθασε τις 900.000.

Το τρίτο μεγαλύτερο ποσό από το transfermarkt, δίνεται για τον Νικόλα Παναγιώτου, με τον αμυντικό της Ομόνοιας να κοστολογείται στις 850.000 ευρώ, όπως και ο Πιέρος Σωτηρίου του ΑΠΟΕΛ που παρέμεινε σταθερός σε αυτή την αξιολόγηση.

Σ.Σ

 

