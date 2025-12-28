Το θαύμα του... Μποτρίνι

Δεν πάνε πολλοί μήνες που οι ΑΕΚτζήδες όντας καθόλου «ψημένοι» με τον Νίκολιτς τον αποκαλούσαν Μποτρίνι, ενώ η μεγάλη τους έγνοια ήταν πότε θα παίξει ο Γενς Γιόνσον

Δεν πέρασε πολύς καιρός λοιπόν και η ΑΕΚ του… Μποτρίνι είναι πρώτη στη βαθμολογία, στους 16 του Conference League (με φοβερές νίκες, Φιορεντίνα, Σάμσνουσπορ, Κραϊόβα) και στα προημιτελικά του κυπέλλου.

Και όλα με αυτά με ένα «κοντό» ρόστερ, με τραυματισμούς, με έναν επιθετικό, με παιχνίδι Πέμπτη - Κυριακή από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Η ΑΕΚ έχει 10 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις ούσα με διαφορά η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Ο Νίκολιτς έκανε ένα μικρό θαύμα φτάνοντας μια ομάδα που πέρυσι ζούσε ένα αγωνιστικό μαρτύριο από τον Απρίλιο, σε αυτό το σημείο τόσο σύντομα.

