Έρχεται να βρει κι άλλο χρήμα την Πάφο FC

Με τα εκατομμύρια να μπαίνουν μαζεμένα στα ταμεία της Πάφος FC, ελέω της ευρωπαϊκής της πορείας στη League Phase του Champions League, έρχεται κι άλλο χρήμα να την... βρει.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η Σαν Ντιέγκο F.C θα εξασκήσει το δικαίωμα για αγορά του Όνι Βαλακάρι.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, για να γίνει αυτό θα πρέπει να δώσουν περίπου 1,500.000 ευρώ στην παφιακή ομάδα.

Όσον αφορά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή σημειώνεται ότι θα υπογράψει στην ομάδα των ΗΠΑ συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο Φιλανδός είχε μετακινηθεί τον περασμένο Ιανουάριο ως δανεικός στην Σαν Ντιέγκο F.C.