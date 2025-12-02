Με Τραμπ η κλήρωση για το Μουντιάλ!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ- όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ- θα παραστεί επίσης στην κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η οποία θα διεξαχθεί στο «Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου (19:00).

Αντίθετα η ιρανική αντιπροσωπεία δεν αναμένεται να παραστεί, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν βίζα σε πολλά μέλη της ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί να παραλάβει το «Βραβείο Ειρήνης», το νέο βραβείο της FIFA, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από ένα μήνα από τον ίδιο τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Η ιδέα προήλθε από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, ο οποίος την παρουσίασε ως έναν τρόπο να τιμήσει όσους χτίζουν γέφυρες και διάλογο.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν, ωστόσο, έχει κάνει γνωστό το μποϊκοτάζ της τελετής κλήρωσης, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν βίζες σε πολλά μέλη της αντιπροσωπείας της. Η ιρανική ομοσπονδία ανακοίνωσε το μποϊκοτάζ, ενημερώνοντας τη FIFA για την απόφαση, τονίζοντας ότι πρόκειται για «αποφάσεις που δεν σχετίζονται με τον αθλητισμό».