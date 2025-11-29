BINTEO: Ο... μίδας Σένσι

Αν εξαιρεθεί το πρώτο του ματς με τη φανέλα της Ανόρθωσης, στο οποίο ήρθε η ήττα με 4-1 από την ΑΕΛ και στο οποίο έπαιξε ως αλλαγή, ο Στέφανο Σένσι στα υπόλοιπα έξι, είναι σαν... μίδας. Ο Ιταλός με κεφαλιά άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ.

Αγγίζει την μπάλα και κάτι... καλό γίνεται για την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια. Με Ακρίτα έδωσε ασίστ, με Άρη σκόραρε, όπως και το χρυσό γκολ επί της Ε.Ν. Ύψωνα, με Πάφο σέρβιρε το γκολ ενώ με την Ένωση, βρήκε δίχτυα και έδωσε και ασίστ.

Πάντως, στα προηγούμενα πέντε, δεν έχει χάσει η «Κυρία».