Aυτή θα είναι η πραγματική νίκη...

Τα φώτα σήμερα είναι στραμμένα στη Λεμεσό, σε ένα ντέρμπι που πάντα ξεπερνά τα όρια ενός απλού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Στο τερέν θα… αναμετρηθούν το πάθος, το γόητρο και η ιστορία των δύο ομάδων. Ταυτόχρονα, από βαθμολογικής πλευράς το ματς είναι σημαντικό: Ο Απόλλωνας καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για έξοδο στην Ευρώπη, «χτίζοντας» ένα καλό σερί νικών μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας, ενώ η ΑΕΛ, μετά την τεράστια επιτυχία επί του ΑΠΟΕΛ, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αφήσει τον αντίπαλο να ξεφύγει στη βαθμολογία και να δημιουργηθεί μεγάλη απόσταση από την 6η θέση.

Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι γιορτή του ποδοσφαίρου, η μεγαλύτερη νίκη παραμένει η αθλητοπρέπεια και ο σεβασμός στο παιχνίδι και στον αντίπαλο.

Α.Σ.