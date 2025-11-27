Έδωσε ρυθμό και ήταν λες και έπαιζε και αυτός!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη σπουδαία εμφάνιση της Πάφου έχει ο προπονητής της ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Ο Ισπανός τεχνικός έζησε έντονα το ματς, είχε συνεχώς υψηλή ενέργεια και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να δίνει οδηγίες από τον πάγκο.

 Αν μπορούσε να μπει στο γήπεδο και να βοηθήσει ο ίδιος, θα το έκανε.

Μάλιστα η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε προήλθε από το γεγονός ότι βρισκόταν εκτός της προβλεπόμενης τεχνικής ζώνης, κάτι που δείχνει πόσο μέσα... στο παιχνίδι ήταν. Πολλές φορές μάλιστα γύριζε προς την κερκίδα, ξεσηκώνοντας τους φίλους της Πάφου, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα.

 

