Ο Σένσι δεν είναι απλώς μία επιστροφή

Ο Στέφανο Σένσι στο διάστημα που η «Κυρία» κρατούσε αήττητο εφτά αγώνων ήταν επιδραστικός στο παιχνίδι της, τόσο με γκολ (τέσσερα) όσο και με ασίστ (τρεις). Και αυτόματα δίνεται απάντηση στο ερώτημα, αν στοίχισε η απουσία του. Ο Ιταλός μέσος θα ηγηθεί της προσπάθειας για τη νίκη στο ματς του Σαββάτου (19:00) με τον Ολυμπιακό στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και η πρώτη νίκη στην έδρα της είναι επιβαλλόμενη.

Ο Κετσπάγια ελπίζει όμως πως θα μπουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στην... εξίσωση και με τη βοήθεια του κόσμου της θα επιτεχθεί το ζητούμενο. Για να πάει έτσι στις γιορτές με ηρεμία και όχι με αμφιβολία.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση ήταν έντονη σε ανακοίνωσή της για τη διαιτησία και πλέον εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά της, μιας και θεωρεί πως μόνο με αυτό τον τρόπο θα γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα.