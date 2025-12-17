Κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, ο 32χρονος επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Νίκλας Φίλκρουγκ, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν!

Ο 32χρονος διεθνής Γερμανός επιθετικός δεν παίρνει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στη Γουέστ Χαμ (έχει μόλις 8 παιχνίδια στην Premier League) και επιθυμεί να αποχωρήσει, με τη γερμανική «Bild» να αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε επαφή με τη Μίλαν.

Σύμφωνα μάλιστα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, έτσι το πιθανότερο σενάριο αυτή την στιγμή φαντάζει το να υπάρξει συμφωνία και με τους Λονδρέζους, για να τον δούμε τελικά να φοράει τη φανέλα της Μίλαν.

Ο Φίλκρουγκ αποκτήθηκε από τη Γουέστ Χαμ το 2024 έναντι 27 εκατ. ευρώ και έχει μαζί της 3 γκολ σε 29 ματς, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Ντόρτμουντ, Βέρντερ και Νυρεμβέργη.

sport-fm.gr