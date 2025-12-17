ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

Τα περισσότερα χρήματα που έχουν διατεθεί ποτέ στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα δοθούν προς τις εθνικές ομάδες ανάλογα με τα επιτεύγματά τους, στο τουρνουά που θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Πρόκειται για ποσό, μεγαλύτερο κι από εκείνο που δόθηκε στο τουρνουά του Κατάρ, πριν από μια τριετία.

Και μάλιστα, τα χρήματα που θα διατεθούν από τη FIFA, θα είναι κατά 50% περισσότερα από εκείνα που μοιράστηκαν στη διοργάνωση του 2022!

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να διαθέσει 655 εκατομμύρια δολάρια, με τους θριαμβευτές να λαμβάνουν 50 εκατ. ως έπαθλο και τους φιναλίστ να φτάνουν μέχρι τα 33 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 3ος της... παρέας θα λάβει 29 εκατομμύρια και ο τέταρτος 27 εκατ. δολάρια. Οι ηττημένοι των προημιτελικών θα λάβουν από 19 εκατ. και όσοι αποχωρήσουν από το τουρνουά στη φάση των «16» θα εισπράξουν περί τα 15 εκατομμύρια.

Έπαθλα υπάρχουν και για όσους αποκλειστούν στους «32» (11 εκατ.), ενώ, όσες εθνικές ομάδες δεν καταφέρουν να περάσουν από τους ομίλους θα λάβουν 9 εκατομμύρια.

Κάθε συμμετέχουσα ομάδα στο Μουντιάλ του 2026, θα λάβει 10,5 εκατομμύρια εξασφαλισμένα, στο σύνολο των όσων θα έχουν ως prize money από τη συμμετοχή στα γκρουπ και το 1,5 εκατ. για την προετοιμασία τους και λοιπά έξοδα...

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο ίδιο τέμπο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εθνική Futsal: Έτοιμη για το πρώτο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

Φούτσαλ

|

Category image

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έκανε το καθήκον του ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Χαμογελαστός Μαέ πριν την Ρακόφ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φράγκος για Σκεντίγια: «Εκ των σημαντικότερων αγώνων στην εκατονταετή ιστορία της ΑΕΚ!»

ΑΕΚ

|

Category image

Υπέρ του Σόμποσλαϊ οι πιθανότητες να προλάβει την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε η πόρτα στο «Τάσος Μάρκου» - Τέλος τρεις παίκτες!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Οκριασβίλι, τι έκανες μετά την Κύπρο;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Κλείδωσε» την τετράδα με σφραγίδα Ταμπόρδα ο… πειραματικός και άτυχος Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Αποκάλυψη Gazzetta dello Sport: «Σε διαπραγματεύσεις με Οκριασβίλι η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Νιγηρία κατήγγειλε το Κονγκό και ζητάει στον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη