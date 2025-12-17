Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

Πρόκειται για ποσό, μεγαλύτερο κι από εκείνο που δόθηκε στο τουρνουά του Κατάρ, πριν από μια τριετία.

Και μάλιστα, τα χρήματα που θα διατεθούν από τη FIFA, θα είναι κατά 50% περισσότερα από εκείνα που μοιράστηκαν στη διοργάνωση του 2022!

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να διαθέσει 655 εκατομμύρια δολάρια, με τους θριαμβευτές να λαμβάνουν 50 εκατ. ως έπαθλο και τους φιναλίστ να φτάνουν μέχρι τα 33 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 3ος της... παρέας θα λάβει 29 εκατομμύρια και ο τέταρτος 27 εκατ. δολάρια. Οι ηττημένοι των προημιτελικών θα λάβουν από 19 εκατ. και όσοι αποχωρήσουν από το τουρνουά στη φάση των «16» θα εισπράξουν περί τα 15 εκατομμύρια.

Έπαθλα υπάρχουν και για όσους αποκλειστούν στους «32» (11 εκατ.), ενώ, όσες εθνικές ομάδες δεν καταφέρουν να περάσουν από τους ομίλους θα λάβουν 9 εκατομμύρια.

Κάθε συμμετέχουσα ομάδα στο Μουντιάλ του 2026, θα λάβει 10,5 εκατομμύρια εξασφαλισμένα, στο σύνολο των όσων θα έχουν ως prize money από τη συμμετοχή στα γκρουπ και το 1,5 εκατ. για την προετοιμασία τους και λοιπά έξοδα...

