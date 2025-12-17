Συναντά Ολυμπιακό στους «8» ο ΠΑΟΚ

Έλειψε ένα γκολ στον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 4-1 απέναντι στη Μαρκό στην Τούμπα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να αποφύγουν τη διασταύρωση με τον Ολυμπιακό στην οκτάδα.

Ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με τον Κωνσταντέλια να πλασάρει από κοντά έπειτα από ασταθή επέμβαση του Σαφαρίκα στην προσπάθεια του Μύθου ύστερα από όμορφη κάθετη του Τέιλορ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διπλασίασε τα τέρματά της στο 26′ με όμορφο πλασέ του Ανέστη Μύθου στην κίνηση από τη μικρή περιοχή, ύστερα από γύρισμα του Οζντόεβ από αριστερά.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να σκοράρει ύστερα από όμορφη ενέργεια και δεξί πλασέ εντός περιοχής στο 38′.

Η Μαρκό όμως έκανε… χαλάστρα στον Δικέφαλο, αφού σκόραρε με τον Μίλερ στο 83′ με κόντρα σε διώξιμο του Τσιφτσή και δεν τον άφησε να ανέβει στην έβδομη θέση.

Ο Μαντί Καμαρά αναπτέρωσε τις ελπίδες του ΠΑΟΚ με δεξί σουτ στο 90′ γράφοντας το 4-1, όμως η ομάδα του Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να βρει το πολυπόθητο πέμπτο γκολ.

Έτσι ο ΠΑΟΚ έκλεισε ραντεβού με τον Ατρόμητο στα playoffs και πλέον στα προημιτελικά περιμένει ο Ολυμπιακός σε μονό ματς στο Καραϊσκάκης.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ ήρθε πριν τα 40 δευτερόλεπτα στο ματς. Ο Μύθου μπήκε στην περιοχή από δεξιά και εκτέλεσε, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Στο 14′ ο Ντεσπόντοβ εκτέλεσε το φάουλ από δεξιά, ο Θυμιάνης πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 17′ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Έπειτα από κάθετη μπαλιά, ο Μύθου δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σαφαρίκα, όμως ο Κωνσταντέλιας πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 1-0.

Οι μελανόλευκοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 26′. Ο Οζντόεβ έκανε τη σέντρα από αριστερά, η μπάλα κόντραρε και ο Ανέστης Μύθου πετάχτηκε πρώτος στην μπάλα στη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με αριστερό πλασέ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε υπέροχη ενέργεια αλλάζοντας κατεύθυνση και υποδεχόμενος την μπάλα στο ύψος της περιοχής, μπήκε σε αυτή και πλάσαρε με το δεξί για το 3-0 στο 38′.

Στο 48′ ο Ιβανούσετς τροφοδότησε τον Κωνσταντέλια από αριστερά στην περιοχή, όμως εκείνος δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Η πρώτη τελική στον στόχο για τη Μαρκό ήρθε στο 57′, με τον Σεμπά να εκτελεί με το δεξί εντός περιοχής και τον Τσιφτσή να απομακρύνει.

Έπειτα από μαγική μπαλιά του Τάισον στο 68′, ο Μύθου μπήκε στην περιοχή από αριστερά αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα από πλεονεκτική θέση.

Με τον ΠΑΟΚ να θέλει άλλο ένα γκολ για να φτάσει τη διαφορά τερμάτων του στο +4 και να τερματίσει 7ος, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στο ματς στο 74′ και τον Τσάλοφ παίζοντας με δύο φορ.

Εκείνη που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα όμως ήταν η Μαρκό και μάλιστα με έναν απίθανο τρόπο. Ο Τσιφτσής πήγε να διώξει, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του Μίλερ και κατέληξε στα δίχτυα στο 83′.

Ο Μαντί Καμαρά βρήκε δίχτυα στο 90′ με δεξί πλασέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή δίνοντας ελπίδες στον Δικέφαλο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό

Έτσι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να φτάσει τη διαφορά τερμάτων στο +4 και να τερματίσει 7ος, τερμάτισε 8ος στη League Phase και θα παίξει με τον Ατρόμητο στα playoffs σε μονό παιχνίδι στην Τούμπα και ακολούθως θα βρει τον Ολυμπιακό σε μονό παιχνίδι στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα προημιτελικά.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεβ (64′ Καμαρά), Μπιάνκο, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας (64′ Τάισον), Ιβανούσετς (74′ Τσάλοφ), Μύθου.

ΜΑΡΚΟ: Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκτζίνι (74′ Τσακλής), Μιγιένγκα, Ινός, Σαζό, Μπουσάι (46′ Μίλερ), Μεντόζα (46′ Ριτσοτάκης), Ντέτλερ, Φατιόν (46′ Κυριακίδης), Σεμπά (61′ Αλεξόπουλος).

sport24.gr