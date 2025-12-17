Κύπελλο Ελλάδας: Η τελική βαθμολογία, τα ζευγάρια των νοκ άουτ και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό!

Ολοκληρώθηκε δίχως εκπλήξεις η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet με το παζλ της φάσης των «16» να συμπληρώνεται οριστικά μετά και τα τελευταία ματς της Τετάρτης (17/12).

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με σκορ 2-1 από την Καβάλα και με την είσοδό του στην τετράδα εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά, ενώ ο Ολυμπιακός επικρατώντας 6-0 του Ηρακλή, τερμάτισε στην πρώτη θέση. Ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ ολοκλήρωσαν τη League Phase στην 2η και την 3η θέση αντίστοιχα και βρίσκονται και αυτοί στα προημιτελικά. Tέλος ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 στην Τούμπα τη Μαρκό και τερμάτισε στην 8η θέση.

Έτσι ο Ολυμπιακός τερματίζοντας ως πρώτος θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός με το Βόλος-Κηφισιά, η ΑΕΚ με το ΟΦΗ-Asteras AKTOR και ο Παναθηναϊκός με το Άρης-Παναιτωλικός.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»:

Άρης-Παναιτωλικός

ΟΦΗ-Αsteras AKTOR

Βόλος-Κηφισιά

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

*Οι νοκ άουτ αγώνες των «16» θα γίνουν το τριήμερο 6-7-8 Ιανουαρίου

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

Λεβαδειακός-Βόλος ή Κηφισιά

ΑΕΚ-ΟΦΗ ή Asteras AKTOR

Παναθηναϊκός-Άρης ή Παναιτωλικός

*Τα νοκ άουτ για τα προημιτελικά θα γίνουν 13-14-15 Ιανουαρίου.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός

Λεβαδειακός-Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ-ΟΦΗ/Asteras AKTOR

*Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί και θα γίνουν Φεβρουάριο (2-3-4 και 10-11-12), ενώ ο τελικός θα είναι μονός και θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου.

sport-fm.gr