Θέλει παίκτη από Σαουδική Αραβία ο Αμορίμ

O Ρούμπεν Αμορίμ, φέρεται να έχει ζητήσει από τον σύλλογο την απόκτηση του μέσου της Αλ Χιλάλ, Ρούμπεν Νέβες.

Ο παίκτης της ομάδας από την Σαουδική Αραβία μπαίνει στους τελευταίους έξι μήνες του συμβολαίου του και δεν είναι διατεθειμένος να ανανεώσει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Το εν λόγω δημοσίευμα, τονίζει πως ο 28χρονος Πορτογάλος θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη με τον τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να το γνωρίζει και να θέλει να τον πάρει στο Νησί.

sdna.gr