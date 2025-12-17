Χαμογελαστός Μαέ πριν την Ρακόφ

Η Ομόνοια ολοκλήρωσε τη προετοιμασία της για το παιχνίδι με την Ρακόφ στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής στο Conference League.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Ράιαν Μαέ, ο Χένινγκ Μπεργκ τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Ουσιαστικά, ο φορ των πρασίνων μετρά αντίστροφα για να επιστρέψει στο γήπεδο.

Ο ίδιος πάντως είναι σε πολύ καλή διάθεση, κάτι που φαίνεται και στη φωτογραφία από την τελευταία προπόνηση της ομάδας στο «Ηλίας Πούλλος».