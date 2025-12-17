Με Μαέ η αποστολή της Ομόνοιας!

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (18/12, 22:00) αγώνα απέναντι στην Ρακόφ για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ, θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΡΙΚ. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.