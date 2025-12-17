Φράγκος για Σκεντίγια: «Εκ των σημαντικότερων αγώνων στην εκατονταετή ιστορία της ΑΕΚ!»

Διαβάστε όσα σημειώνει στην σελίδα του ο παράγοντας της ΑΕΚ:

AEK LARNACA vs KF SHKENDIJA

Κατά την άποψη μου ένας εκ των σημαντικότερων αγώνων στην εκατονταετή ιστορία του Συλλόγου μας.

Αυριο τα μεσάνυχτα, το όνομα Λάρνακα ενδέχεται να ηχήσει βροντερά σε όλα τα πλάτη και μήκη της Ευρώπης. Η μικρή πόλη της Λάρνακας εχει σοβαρές πιθανότητες να συγκαταλεχτεί στις 8 Ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες εδρεύουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα του Conference League.

Εύχομαι οι κάτοικοι αυτής της πόλης να έχουν αντίληψη της προσφοράς αυτού του Σωματείου στην πόλη τους και τον διαδραστικό της ρόλο στην καθημερινότητα της ζωής τους.

Η μαζική μας προσέλευση αύριο το βράδυ στην Αρένα, είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε ως Λάρνακα προς αυτή την ομάδα και αυτό τον Σύλλογο.

Αύριο στις 10 το βράδυ, όλοι στην Αρένα!