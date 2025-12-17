ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φράγκος για Σκεντίγια: «Εκ των σημαντικότερων αγώνων στην εκατονταετή ιστορία της ΑΕΚ!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φράγκος για Σκεντίγια: «Εκ των σημαντικότερων αγώνων στην εκατονταετή ιστορία της ΑΕΚ!»

Ανάρτηση - κάλεσμα από τον Ιωσήφ Φράγκο ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με την Σκεντίγια στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Conference League

Διαβάστε όσα σημειώνει στην σελίδα του ο παράγοντας της ΑΕΚ: 

AEK LARNACA vs KF SHKENDIJA

Κατά την άποψη μου ένας εκ των σημαντικότερων αγώνων στην εκατονταετή ιστορία του Συλλόγου μας.

Αυριο τα μεσάνυχτα, το όνομα Λάρνακα ενδέχεται να ηχήσει βροντερά σε όλα τα πλάτη και μήκη της Ευρώπης. Η μικρή πόλη της Λάρνακας εχει σοβαρές πιθανότητες να συγκαταλεχτεί στις 8 Ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες εδρεύουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα του Conference League.

Εύχομαι οι κάτοικοι αυτής της πόλης να έχουν αντίληψη της προσφοράς αυτού του Σωματείου στην πόλη τους και τον διαδραστικό της ρόλο στην καθημερινότητα της ζωής τους.

Η μαζική μας προσέλευση αύριο το βράδυ στην Αρένα, είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε ως Λάρνακα προς αυτή την ομάδα και αυτό τον Σύλλογο.

Αύριο στις 10 το βράδυ, όλοι στην Αρένα!

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο ίδιο τέμπο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εθνική Futsal: Έτοιμη για το πρώτο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

Φούτσαλ

|

Category image

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έκανε το καθήκον του ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Χαμογελαστός Μαέ πριν την Ρακόφ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φράγκος για Σκεντίγια: «Εκ των σημαντικότερων αγώνων στην εκατονταετή ιστορία της ΑΕΚ!»

ΑΕΚ

|

Category image

Υπέρ του Σόμποσλαϊ οι πιθανότητες να προλάβει την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε η πόρτα στο «Τάσος Μάρκου» - Τέλος τρεις παίκτες!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Οκριασβίλι, τι έκανες μετά την Κύπρο;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Κλείδωσε» την τετράδα με σφραγίδα Ταμπόρδα ο… πειραματικός και άτυχος Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Αποκάλυψη Gazzetta dello Sport: «Σε διαπραγματεύσεις με Οκριασβίλι η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Νιγηρία κατήγγειλε το Κονγκό και ζητάει στον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη