ΒΙΝΤΕΟ: «Λύγισε» την Φλαμένγκο στα πέναλτι και κατέκτησε το Διηπειρωτικό η Παρί

Μετά το Champions League, κατέκτησε και το Διηπειρωτικό η Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε «λύγισε» στα πέναλτι την σκληροτράχηλη Φλαμένγκο, με 3-2 (1-1 κ.δ), στην Ντόχα.

Στο 38', ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια αξιοποίησε στο έπακρο το γύρισμα του Ντουέ, σκοράροντας από κοντά για το 1-0, βάζοντας μπροστά στο σκορ τους Παριζιάνους. Όμως η νικήτρια του Copa Libertadores απάντησε στο 62' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζορζίνιο. Από εκεί και πέρα δεν άλλαξε τίποτα με τις 2 ομάδες να λήγουν τις διαφορές τους στα πέναλτι.

Η Παρί με τους Βιτίνια και Μέντες να είναι εύστοχοι, επικράτησε με 2-1, καθώς από την Φλαμένγκο μόνο ο Λα Κρουζ σκόραρε.

sdna.gr