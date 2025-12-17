Χαμόγελα υπάρχουν και για την εμφάνιση αφού κυριάρχησε και το 0-2 ήρθε δικαιότατα. Μάλιστα θα μπορούσε να είχε «σκοτώσει» πρόωρα τον αγώνα. Ο Μαγιαμπέλα ήταν ορεξάτος μετά από καιρό, το κέντρο λειτούργησε άψογα και γενικά πήρε πιο εύκολα από όσο ανέμενε τη νίκη επί του συμπολίτη.

Θέλει να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο και από εδώ και μπρος. Το σαββατιάτικο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου (17:00) κρύβει τις παγίδες του και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα ο Άρης θα έχει σημαντικές απουσίες αφού οι Στιβ Γιαγκό, Τζέντο Καλούλου, Άλεξ Μουσούντα και Γιασίν Μπουράν είναι με τις Εθνικές τους στο Κόπα Άφρικα. Στα θετικά είναι η επάνοδος του Γκόλντσον από τιμωρία.