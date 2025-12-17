Οκριασβίλι, τι έκανες μετά την Κύπρο;

Ο 33χρονος πλέον Γεωργιανός μεσοεπιθετικός, σύμφωνα με τα όσα γράφουν οι συμπατριώτες του, βρίσκεται σε επαφές με την Ανόρθωση προκειμένου να συνεργαστεί εκ νέου με τον Τιμούρ Κετσπάγια, τον άνθρωπο που τον πρωτοέφερε στο νησί για τη «Κυρία».

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε ο «Όκρι» μετά το 2022 και μέχρι σήμερα.

Τη σεζόν 2022-2023 μέτρησε μόλις 3 συμμετοχές με την φανέλα της Γκάγκρα Γεωργίας. Το αξιοσημείωτο ωστόσο είναι πως αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν αρκετά για να μοιράσει δύο ασίστ.

Πάμε στο 2023-2024. Μία πιο... μεγάλη σε συμμετοχές, σεζόν για τον Οκριασβίλι ο οποίος σε 10 παιχνίδια σκόραρε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ.

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε σε 9 ματς χωρίς γκολ ή ασίστ αλλά με συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League. Μετά το τέλος της περσινής σεζόν, είναι ελεύθερος και μένει να δούμε εάν όντως επιστρέψει στο νησί μας για τη δεύτερη του θητεία στην Ανόρθωση.

ΨΑΛ