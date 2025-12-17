ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οκριασβίλι, τι έκανες μετά την Κύπρο;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οκριασβίλι, τι έκανες μετά την Κύπρο;

Στις 17 Ιουνίου 2022 ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Τορνίκε Οκριασβίλι.

Ο 33χρονος πλέον Γεωργιανός μεσοεπιθετικός, σύμφωνα με τα όσα γράφουν οι συμπατριώτες του, βρίσκεται σε επαφές με την Ανόρθωση προκειμένου να συνεργαστεί εκ νέου με τον Τιμούρ Κετσπάγια, τον άνθρωπο που τον πρωτοέφερε στο νησί για τη «Κυρία».

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε ο «Όκρι» μετά το 2022 και μέχρι σήμερα.

Τη σεζόν 2022-2023 μέτρησε μόλις 3 συμμετοχές με την φανέλα της Γκάγκρα Γεωργίας. Το αξιοσημείωτο ωστόσο είναι πως αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν αρκετά για να μοιράσει δύο ασίστ.

Πάμε στο 2023-2024. Μία πιο... μεγάλη σε συμμετοχές, σεζόν για τον Οκριασβίλι ο οποίος σε 10 παιχνίδια σκόραρε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ.

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε σε 9 ματς χωρίς γκολ ή ασίστ αλλά με συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League. Μετά το τέλος της περσινής σεζόν, είναι ελεύθερος και μένει να δούμε εάν όντως επιστρέψει στο νησί μας για τη δεύτερη του θητεία στην Ανόρθωση.

ΨΑΛ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο ίδιο τέμπο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εθνική Futsal: Έτοιμη για το πρώτο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

Φούτσαλ

|

Category image

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έκανε το καθήκον του ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Χαμογελαστός Μαέ πριν την Ρακόφ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φράγκος για Σκεντίγια: «Εκ των σημαντικότερων αγώνων στην εκατονταετή ιστορία της ΑΕΚ!»

ΑΕΚ

|

Category image

Υπέρ του Σόμποσλαϊ οι πιθανότητες να προλάβει την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε η πόρτα στο «Τάσος Μάρκου» - Τέλος τρεις παίκτες!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Οκριασβίλι, τι έκανες μετά την Κύπρο;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Κλείδωσε» την τετράδα με σφραγίδα Ταμπόρδα ο… πειραματικός και άτυχος Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Αποκάλυψη Gazzetta dello Sport: «Σε διαπραγματεύσεις με Οκριασβίλι η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Νιγηρία κατήγγειλε το Κονγκό και ζητάει στον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη