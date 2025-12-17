ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράπτορς και Χοκς... παλεύουν για την απόκτηση του Ντέιβις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ράπτορς και Χοκς... παλεύουν για την απόκτηση του Ντέιβις

Οι Τορόντο Ράπτορς και οι Ατλάντα Χοκς είναι οι δύο ομάδες που έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον Άντονι Ντέιβις.

Ο Άντονι Ντέιβις δεν έχει καταφέρει να προσφέρει στους Ντάλας Μάβερικς όσα περίμεναν στον οργανισμό και έτσι είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει με trade από την ομάδα. Πριν από λίγες μέρες, ο Σαμς Σαράνια είχε αναφέρει πως για την απόκτησή του ενδιαφέρονται οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι Τορόντο Ράπτορς και οι Ατλάντα Χοκς.

Ωστόσο, ο Τζέικ Φίσερ του «The Stein Line» τόνισε πως δύο από αυτές τις ομάδες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση του «Φρύδια». Οι Ράπτορς και οι Χοκς είναι αυτές που ακόμα εκφράζουν ενδιαφέρον για τον 32χρονο.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως οι Ντάλας Μάβερικς δεν θέλουν απλά να ξεφορτωθούν το συμβόλαιο του Ντέιβις και θα ζητήσουν σημαντικά ανταλλάγματα για να πουν το «ναι» και να παραχωρήσουν τον έμπειρο φόργουορντ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ράπτορς και Χοκς... παλεύουν για την απόκτηση του Ντέιβις

NBA

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Η τελική βαθμολογία, τα ζευγάρια των νοκ άουτ και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό!

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε τον Βραζιλιάνο στόπερ Κλέιτον η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Λύγισε» την Φλαμένγκο στα πέναλτι και κατέκτησε το Διηπειρωτικό η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναντά Ολυμπιακό στους «8» ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σένσι δεν είναι απλώς μία επιστροφή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέλει παίκτη από Σαουδική Αραβία ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Μαέ η αποστολή της Ομόνοιας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο ίδιο τέμπο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εθνική Futsal: Έτοιμη για το πρώτο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

Φούτσαλ

|

Category image

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη