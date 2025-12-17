Ράπτορς και Χοκς... παλεύουν για την απόκτηση του Ντέιβις

Ο Άντονι Ντέιβις δεν έχει καταφέρει να προσφέρει στους Ντάλας Μάβερικς όσα περίμεναν στον οργανισμό και έτσι είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει με trade από την ομάδα. Πριν από λίγες μέρες, ο Σαμς Σαράνια είχε αναφέρει πως για την απόκτησή του ενδιαφέρονται οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι Τορόντο Ράπτορς και οι Ατλάντα Χοκς.

Ωστόσο, ο Τζέικ Φίσερ του «The Stein Line» τόνισε πως δύο από αυτές τις ομάδες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση του «Φρύδια». Οι Ράπτορς και οι Χοκς είναι αυτές που ακόμα εκφράζουν ενδιαφέρον για τον 32χρονο.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως οι Ντάλας Μάβερικς δεν θέλουν απλά να ξεφορτωθούν το συμβόλαιο του Ντέιβις και θα ζητήσουν σημαντικά ανταλλάγματα για να πουν το «ναι» και να παραχωρήσουν τον έμπειρο φόργουορντ.

sdna.gr