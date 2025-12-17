ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

Με πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα, ολοκληρώθηκε στην Πάφο η προκριματική αναμέτρηση για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών, καθώς η ομάδα της Πάφου, απέκλεισε την Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ, κερδίζοντας την με 73-57.

Ο Άτλαντας ήταν καλύτερος μετά την 1η περίοδο και αφού σε αυτό το χρονικό σημείο έχανε με 18-17, ήταν καλύτερος στη συνέχεια και αφού προηγήθηκε στο ημίχρονο με 38-25, στην επανάληψη κράτησε το προβάδισμα μέχρι τέλους.

Κορυφαία για τη νικήτρια ομάδα ήταν η Andrews (34 πόντοι – 35 βαθμοί).

Με εναλλασσόμενο το προβάδισμα εξελίχθηκε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, που εξελίχθηκε σε γρήγορο ρυθμό και αφού για τον Άτλαντα τις περισσότερες λύσεις στην επίθεση έδιναν οι Θεμιστοκλέους και Andrews, η ΕΝΑΔ που είχε τη Simental, να δίνει τις λύσεις στη δική της ομάδα, στο 10`, η ΕΝΑΔ προηγήθηκε με 18-17.

Όμως στη 2η περίοδο ο Άτλαντας ήταν καλύτερος και ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, καθώς σε αυτό το χρονικό διάστημα, κατάφερε να περιορίσει αισθητά τις εκτελεστικές επιλογές της αντίπαλου του και ενώ στην επίθεση οι Θεμιστοκλέους και Andrews εξακολουθούσαν να δίνουν λύσεις για τη γηπεδούχο, με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο Άτλαντας είχε αποκτήσει προβάδισμα με 38-25.

Ο Άτλαντας παρέμεινε εύστοχος στην επίθεση και κατά την 3η περίοδο και ενώ η ΕΝΑΔ είχε προβλήματα στην ανασταλτική της λειτουργία.

Αυτή η εικόνα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξάνει τη διαφορά η γηπεδούχος, της οποίας η τιμή ανέβηκε στο +17, όταν λίγο μετά το 15`, προηγήθηκε με 52-35.

Στη συνέχεια η ομάδα του Αγίου Δομετίου, έδειξε σημάδια αντίδρασης και ενώ στο 30`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 59-46, πάντα για την ομάδα του Άτλαντα.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, πλέον τα δεδομένα είχαν διαμορφωθεί υπέρ του Άτλαντα.

Η ΕΝΑΔ προσπάθησε να αντιδράσει στις αρχές της 4ης περιόδου, αλλά δεν κατάφερε να μειώσει αισθητά και έτσι ο χρόνος κυλούσε υπέρ της γηπεδούχου.

Η Andrews, εξακολουθούσε να δίνει συνεχώς λύσεις για την ομάδα της Πάφου, η οποία αφού στο 35`, είχε προηγηθεί με 70-52, τελικά έφθασε στην πρόκριση, κερδίζοντας με 73-57.

Δεκάλεπτα: 17-18, 38-25, 59-46, 73-57.

Pafilia Άτλαντας (Βασίλης Γιωτόπουλος): Andrews 34 (1), Nyitrai, Τσέλεπου, Σεργίου 7 (1), Θεμιστοκλέους 14, Θεότη 8 (2), Κουρδίδου 1, Κουκλάδα, Μιχαήγλ, Νικοδήμου 9 (1).

Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ (Γιώργος Γεωργίου): Κοντού 2, Φραγκέσκου 2, Simental 16 (1), Β. Πουσιαπάκε 6, Maricic 8 (2), Πάγκαλος 6 (1), Αργότη, Μιχαήλ 6 (2), Η. Πουσιαπάκε 2, Kruse 9 (1), Πράτσου

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ράπτορς και Χοκς... παλεύουν για την απόκτηση του Ντέιβις

NBA

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Η τελική βαθμολογία, τα ζευγάρια των νοκ άουτ και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό!

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε τον Βραζιλιάνο στόπερ Κλέιτον η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Λύγισε» την Φλαμένγκο στα πέναλτι και κατέκτησε το Διηπειρωτικό η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναντά Ολυμπιακό στους «8» ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σένσι δεν είναι απλώς μία επιστροφή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέλει παίκτη από Σαουδική Αραβία ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Μαέ η αποστολή της Ομόνοιας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο ίδιο τέμπο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εθνική Futsal: Έτοιμη για το πρώτο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

Φούτσαλ

|

Category image

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη