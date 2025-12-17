Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

Ο Άτλαντας ήταν καλύτερος μετά την 1η περίοδο και αφού σε αυτό το χρονικό σημείο έχανε με 18-17, ήταν καλύτερος στη συνέχεια και αφού προηγήθηκε στο ημίχρονο με 38-25, στην επανάληψη κράτησε το προβάδισμα μέχρι τέλους.

Κορυφαία για τη νικήτρια ομάδα ήταν η Andrews (34 πόντοι – 35 βαθμοί).

Με εναλλασσόμενο το προβάδισμα εξελίχθηκε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, που εξελίχθηκε σε γρήγορο ρυθμό και αφού για τον Άτλαντα τις περισσότερες λύσεις στην επίθεση έδιναν οι Θεμιστοκλέους και Andrews, η ΕΝΑΔ που είχε τη Simental, να δίνει τις λύσεις στη δική της ομάδα, στο 10`, η ΕΝΑΔ προηγήθηκε με 18-17.

Όμως στη 2η περίοδο ο Άτλαντας ήταν καλύτερος και ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, καθώς σε αυτό το χρονικό διάστημα, κατάφερε να περιορίσει αισθητά τις εκτελεστικές επιλογές της αντίπαλου του και ενώ στην επίθεση οι Θεμιστοκλέους και Andrews εξακολουθούσαν να δίνουν λύσεις για τη γηπεδούχο, με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο Άτλαντας είχε αποκτήσει προβάδισμα με 38-25.

Ο Άτλαντας παρέμεινε εύστοχος στην επίθεση και κατά την 3η περίοδο και ενώ η ΕΝΑΔ είχε προβλήματα στην ανασταλτική της λειτουργία.

Αυτή η εικόνα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξάνει τη διαφορά η γηπεδούχος, της οποίας η τιμή ανέβηκε στο +17, όταν λίγο μετά το 15`, προηγήθηκε με 52-35.

Στη συνέχεια η ομάδα του Αγίου Δομετίου, έδειξε σημάδια αντίδρασης και ενώ στο 30`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 59-46, πάντα για την ομάδα του Άτλαντα.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, πλέον τα δεδομένα είχαν διαμορφωθεί υπέρ του Άτλαντα.

Η ΕΝΑΔ προσπάθησε να αντιδράσει στις αρχές της 4ης περιόδου, αλλά δεν κατάφερε να μειώσει αισθητά και έτσι ο χρόνος κυλούσε υπέρ της γηπεδούχου.

Η Andrews, εξακολουθούσε να δίνει συνεχώς λύσεις για την ομάδα της Πάφου, η οποία αφού στο 35`, είχε προηγηθεί με 70-52, τελικά έφθασε στην πρόκριση, κερδίζοντας με 73-57.

Δεκάλεπτα: 17-18, 38-25, 59-46, 73-57.

Pafilia Άτλαντας (Βασίλης Γιωτόπουλος): Andrews 34 (1), Nyitrai, Τσέλεπου, Σεργίου 7 (1), Θεμιστοκλέους 14, Θεότη 8 (2), Κουρδίδου 1, Κουκλάδα, Μιχαήγλ, Νικοδήμου 9 (1).

Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ (Γιώργος Γεωργίου): Κοντού 2, Φραγκέσκου 2, Simental 16 (1), Β. Πουσιαπάκε 6, Maricic 8 (2), Πάγκαλος 6 (1), Αργότη, Μιχαήλ 6 (2), Η. Πουσιαπάκε 2, Kruse 9 (1), Πράτσου