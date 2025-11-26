ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Champions League ο Νταβίντ Λουίζ!

Δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Champions League ο Νταβίντ Λουίζ!

Ο Βραζιλιάνος έβαλε στα κιτάπια της ιστορίας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την Πάφο FC

Ο Νταβίντ Λουίζ μετά τα δύο γκολ με την Πάφο FC στο πρωτάθλημα, άνοιξε λογαριασμό με την παφιακή ομάδα στην Ευρώπη, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο τέρμα απέναντι στη Μονακό.

Μάλιστα, με το γκολ, το οποίο πέτυχε με εντυπωσιακή κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Όρσιτς στο 19’, έγινε ο δεύτερος γηραιότερος στην ιστορία του Champions League.

To γκολ του Βραζιλιάνου ήρθε σε ηλικία 38 χρόνων, επτά μηνών και τεσσάρων ημερών.

Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Πέπε, ο οποίος στις 13 Δεκεμβρίου 2023 είχε σκοράρει σε αγώνα Πόρτο-Σαχτάρ όντας σε ηλικία 40 χρόνων, 9 μηνών και 17 ημερών.

Τρίτος είναι ο Φραντσέσκο Τότι που το 2014 σκόραρε σε αγώνα της Ρόμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ.

