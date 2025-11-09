Κρίνεται και ο Νταμάτο στο ντέρμπι αιωνίων

Δεν διαφοροποίησε τη στάση του ο Αντόνιο Νταμάτο και συνεχίζει να ορίζει μόνο Κύπριους διαιτητές στα παιχνίδια, ενισχύοντας με ξένους το VAR εκεί όπου κρίνει απαραίτητο. Έτσι, και στο αποψινό παιχνίδι μεταξύ Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ όρισε Κύπριο διαιτητή.

Ευχή και ελπίδα όλων μας είναι η απόφασή του να αποδειχθεί σωστή, ώστε να μην υπάρξει τρίτο ημίχρονο με επίκεντρο τη διαιτησία, αλλά μόνο για το αμιγώς αγωνιστικό σκέλος. Μέσα από την απόδοση του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά θα κριθεί και ο ίδιος ο αρχιδιαιτητής, που επέλεξε να ορίσει Κύπριο ρέφερι στο ντέρμπι αιωνίων.

Διότι «κρίσιμες» φάσεις στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτές στις οποίες μπορεί να επέμβει το VAR. Ένας διαιτητής κρίνεται από τη συνολική διαχείριση που κάνει σε ένα παιχνίδι.

