Η μεγάλη επένδυση του Μαρινάκη στο «City Ground»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχωρά σε ανακαίνιση-μαμούθ του «City Ground», με στόχο ένα σύγχρονο στάδιο 52.000 θέσεων και επένδυση έως 1 δισεκατομμύριο λίρες.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αναλαμβάνοντας τη μεγάλη ανακαίνιση του «City Ground». Σύμφωνα με το «Athletic», το σχέδιο προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας του σταδίου από 31.000 σε 52.000 θέσεις, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Αγγλίας.

Η πρώτη φάση των έργων θα εστιάσει στις κερκίδες «Peter Taylor Stand» και «Trent End», ενώ η μελλοντική ανακατασκευή της «Brian Clough» θα προσθέσει άλλες 7.000 θέσεις. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης να εκτιμάται έως το 2031.

Η επένδυση, η οποία φτάνει συνολικά έως και το 1 δισεκατομμύριο λίρες, χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον Έλληνα επιχειρηματία.

Παράλληλα, ο Μαρινάκης συνεργάζεται με διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία και στελέχη, όπως ο Κωνσταντίνος Χατζημανώλης, πρώην συνεργάτης της Foster + Partners, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του έργου και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή προβλήματα όπως αυτά που έχουν παρατηρηθεί σε άλλα μεγάλα έργα γηπέδων.

 

