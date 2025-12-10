ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μάντσεστερ Γ. προσπαθεί να πείσει τον 15χρονο Γκάμπριελ να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ένα «διαμάντι» στις ακαδημίες της, τον 15χρονο επιθετικό Τζόσεφ Τζούνιορ (Τζέι Τζέι) Αντρέου Γκάμπριελ και δεν θέλει να τον χάσει, καθώς στη διεκδίκηση του μπήκε δυναμικά η Μπαρτσελόνα, αλλά και η Αρσεναλ. Ο νεαρός Αγγλος, με καταγωγή από Βραζιλία και Πορτογαλία, έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με το ταλέντο του και στις ακαδημίες της Γιουνάιτεντ τον αποκαλούν «ο μικρός Μέσι».

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» ο τεχνικός της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, παρακολούθησε την περασμένη σεζόν αγώνες της παιδικής ομάδας και εισηγήθηκε τον «προβιβασμό» του αρχικά στην ομάδα κάτω από 16 ετών και τώρα ανέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι, καθώς εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα κάτω των 18 ετών των «κόκκινων διαβόλων».

 

Ηδη είναι διεθνής με την εθνική ομάδων παίδων της Αγγλίας και οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα ποδοσφαιρικό διαμάντι, ενώ ο παλαίμαχος άσος, Γκάρι Νέβιλ, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή χαρακτήρισε τον Γκάμπριελ το μεγαλύτερο νέο ταλέντο του αγγλικού ποδοσφαίρου και μελλοντικό σταρ της Γιουνάιτεντ.

 

Ο Γκάμπριελ, που έχει ιρλανδικό διαβατήριο και μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο όταν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, ήδη είναι σε διαπραγματεύσεις για να βάλει την υπογραφή του, αλλά η πρωταθλήτρια Ισπανίας προσπαθεί να τον πείσει να πάει στη Βαρκελόνη, ενώ στη διεκδίκηση του έχει μπει και η Αρσεναλ.

 

Ο Ρούμπεν Αμορίμ πάντως θέλει να γράψει ιστορία τη φετινή σεζόν, καθώς σκοπεύει να τον χρησιμοποιήσει σε επίσημο ματς και να τον κάνει τον νεότερο παίκτη που θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», δίνοντας του επιπλέον κίνητρο ν' απορρίψει την πρόταση της «Μπάρτσα». Ο Γκάμπριελ αγωνίζεται πλέον στο πρωτάθλημα U18 και σε δέκα αγώνες έχει εντυπωσιάσει με το πληθωρικό ταλέντο του, έχοντας δέκα γκολ και τρεις ασίστ.

 

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουνάιτεντ, Τζέισον Γουίλκοξ, κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ», ενώ ο Αμορίμ, που συχνά τον καλεί για προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, δήλωσε πως «ο Τζέι Τζέι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχω δει ποτέ στην καριέρα μου».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη