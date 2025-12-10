Πέταξε ο ΑΠΟΕΛ!

Τη μεγαλύτερη άνοδο απ' όλες τις ομάδες σε σχέση με τον περσινό α’ γύρο παρουσιάζει ο ΑΠΟΕΛ ο οποίος πέταξε από τους 21 στους 25 βαθμούς, δείχνοντας ότι μπορεί να φθάσει στον στόχο του που δεν είναι άλλος από την ευρωπαϊκή έξοδο! Οι γαλαζοκίτρινοι βάλθηκαν να διαψεύσουν κάθε προγνωστικό που λέει ότι ομάδες που έχουν οικονομικά προβλήματα δεν μπορούν να διακριθούν. Ο ΑΠΟΕΛ με το πείσμα και τη θέληση των παικτών του, αλλά και τη σκληρή δουλειά της τεχνικής του ηγεσίας, κατάφερε στο πρώτο μισό της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος να βρίσκεται σε πορεία διάκρισης, κι αυτό θα προσπαθήσει να πετύχει μέχρι τέλους.

Με νέες αλλαγές

Εναντίον της Ε.Ν. Ύψωνα το ερχόμενο Σάββατο στο ΓΣΠ (18:00) αναμένεται να γίνουν νέες αλλαγές από τον Πάμπλο Γκαρσία, καθώς Μάγιερ και Τομάς θα εκτίσουν την ποινή της μιας αγωνιστικής λόγω της συμπλήρωσης κίτρινων καρτών. Βέβαια, έτοιμος να επιστρέψει παρουσιάζεται ο Ντάλσιο, ενώ στο αρχικό σχήμα προβλέπεται να παραμείνει ο Κούτσακος και γιατί όχι και ο Σάτσιας. Ο Αμπάγκνια από εδώ και πέρα υπολογίζεται κανονικά και σύντομα αναμένεται ότι θα τον δούμε στην αρχική ενδεκάδα!

Να δούμε στη συνέχεια το πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ σε ολόκληρο τον δεύτερο γύρο: Ε.Ν. Ύψωνα (εντός), Πάφος FC (εκτός), Ένωση (εντός), Ακρίτας (εντός), Απόλλων (εκτός), Ομόνοια Αρ. (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Εθνικός (εκτός), Ομόνοια (εντός), ΑΕΛ (εκτός), Ανόρθωση (εντός) και Άρη (εκτός).