ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σαουδική Αραβία θέλει τον Σαλάχ από τον Ιανουάριο του 2026

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Σαουδική Αραβία θέλει τον Σαλάχ από τον Ιανουάριο του 2026

Η Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Μετά τις «εκρηκτικές» δηλώσεις του Αιγύπτιου επιθετικού της Λίβερπουλ, σχετικά με το μέλλον του, μια πηγή του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, σε συνέντευξη που έδωσε στο AFP, επιβεβαίωσε την επιθυμία για την απόκτηση του Αιγύπτιου άσου κατά την διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. 

Το PIF, που ελέγχει αρκετούς μεγάλους συλλόγους στην Saudi Pro League, «παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Σαλάχ», ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα του Champions League εναντίον της Ίντερ. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα μεταγραφής, είτε δανεικού είτε με άμεση αγορά», συνέχισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ακόμη άμεσες διαπραγματεύσεις με την Λίβερπουλ».

Ωστόσο, ο στόχος παραμένει σαφής και είναι να γίνει η μεταγραφή τον προσεχή Ιανουάριο. «Όλοι οι παίκτες περνούν περιόδους... σκαμπανεβάσματος. Ο Σαλάχ είναι μόνο 33 ετών και έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Είναι ένα αστέρι του ποδοσφαίρου που αγαπιέται παγκοσμίως και θα έφερνε τεράστια αξία στην Saudi Pro League», πρόσθεσε η πηγή του PIF, που ισχυρίζεται ότι το ενδιαφέρον εκτείνεται πέρα από τους συλλόγους που ελέγχει.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Κάρντιφ ζητά 100+ εκατ. λίρες από τη Ναντ για τον Σάλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μεγάλη επένδυση του Μαρινάκη στο «City Ground»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σαουδική Αραβία θέλει τον Σαλάχ από τον Ιανουάριο του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πάτησε» Βιέννη η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι All Stars και προπονητές του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Μόνος στη κορυφή ο Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παρτίζαν και Πεναρόγια ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο έως το 2027»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η τελευταία συνάντηση της Γιουβέντους με Κυπριακή ομάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άφαντος ο Τσιτσιπάς - Οι αρχές δεν βρίσκουν το δίπλωμά του στα αρχεία τους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάνω από ένα μήνα έχει να κερδίσει η Ραπίντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γι’ ακόμη ένα λιθαράκι για την απευθείας πρόκριση

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες και Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Γιουβέντους-Πάφος & Ρεάλ-Σίτι

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

H απογοήτευση φάνηκε στην απουσία των Ενωσιτών

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στροφή στις... καμηλοδρομίες από τον Πογκμπά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετάει χωρίς Ζίνι, αλλά με Κουτέσα η ΑΕΚ για την Τουρκία

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη