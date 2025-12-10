ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανρί για Σαλάχ: «Και εγώ είχα προβλήματα με τους προπονητές αλλά προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα»

Θύελλα αντιδράσεων έχει σηκώσει η στάση του Μοχάμεντ Σαλάχ στην εσωτερική διαμάχη με τον σύλλογο και άπαντες σχολιάζουν τον Αιγύπτιο.

Ο Τιερί Ανρί μίλησε για τα σχόλια του Μοχάμεντ Σαλάχ σχετικά με την Λίβερπουλ και την κόντρα του με τον Άρνε Σλοτ.

Ο Γάλλος θρύλος της Άρσεναλ, φάνηκε πως ενοχλήθηκε με την στάση του Αιγύπτιου φορ και πήρε θέση, λέγοντας πως ο Σαλάχ κάνει πολύ άσχημα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

«Εγώ είχα προβλήματα με τον Βενγκέρ, με τον Γκουαρντιόλα. Με έχετε ακούσει ποτέ να μιλάω δημόσια γι’ αυτό; Ποτέ.

Είχα και εγώ προβλήματα με τους προπονητές, αλλά προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα».

 

