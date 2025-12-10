Σοκ με Γουορντ στον Ολυμπιακό - Μένει έναν μήνα εκτός
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Τάισον Γουόρντ έχει υποστεί οστικό οίδημα και μένει εκτός δράσης για έναν μήνα.
Μεγάλο πλήγμα στον Ολυμπιακό.
Ο Τάισον Γουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου όπως ενημέρωσαν οι ερυθρόλευκοι. Αυτό σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σημαίνει πως ο Αμερικανός άσος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες περίπου τέσσερις εβδομάδες.
Ο Γουόρντ θα απουσιάζει από όλες τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center στις 2 Ιανουαρίου του νέου έτους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για τον επόμενο μήνα, με τα ματς που ουσιαστικά θα απουσιάζει ο Γουόρντ...
12/12 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
14/12 Περιστέρι – Ολυμπιακός
16/12 Ολυμπιακός – Βαλένθια
19/12 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
21/12 Ολυμπιακός – Κολοσσός
26/12 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
02/01 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (EuroLeague)
04/01 Άρης – Ολυμπιακός
06/01 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
09/01 Ολυμπιακός – Μπάγερν
10/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός
sportfm.gr