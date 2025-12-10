Σοκ με Γουορντ στον Ολυμπιακό - Μένει έναν μήνα εκτός

Μεγάλο πλήγμα στον Ολυμπιακό.

Ο Τάισον Γουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου όπως ενημέρωσαν οι ερυθρόλευκοι. Αυτό σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σημαίνει πως ο Αμερικανός άσος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Ο Γουόρντ θα απουσιάζει από όλες τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center στις 2 Ιανουαρίου του νέου έτους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για τον επόμενο μήνα, με τα ματς που ουσιαστικά θα απουσιάζει ο Γουόρντ...

12/12 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

14/12 Περιστέρι – Ολυμπιακός

16/12 Ολυμπιακός – Βαλένθια

19/12 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

21/12 Ολυμπιακός – Κολοσσός

26/12 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

02/01 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (EuroLeague)

04/01 Άρης – Ολυμπιακός

06/01 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

09/01 Ολυμπιακός – Μπάγερν

10/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός

sportfm.gr