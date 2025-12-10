Η Κάρντιφ ζητά 100+ εκατ. λίρες από τη Ναντ για τον Σάλα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τραγική υπόθεση του Εμιλιάνο Σάλα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, επτά χρόνια μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του 28χρονου Αργεντινού επιθετικού.

Η Κάρντιφ καταθέτει πλέον αξίωση άνω των 100 εκατομμυρίων λιρών κατά της Ναντ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία και στη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Εμπορικό Δικαστήριο της Ναντ, ο ουαλικός σύλλογος ισχυρίζεται πως η ομάδα δεν θα είχε υποβιβαστεί από την Premier League το 2019, αν ο Σάλα είχε καταφέρει να ενσωματωθεί στο ρόστερ. Η Ναντ απάντησε με οξύ τόνο, χαρακτηρίζοντας την απαίτηση «παραληρηματική» και τις εκτιμήσεις της Κάρντιφ «εντελώς φανταστικές», σημειώνοντας ότι η αγωγή στηρίζεται σε υποθετικά σενάρια χωρίς πραγματική νομική βάση.

Η Κάρντιφ επιχειρεί να στηρίξει την αγωγή της υποστηρίζοντας πως η Ναντ φέρει ευθύνη στη μεταγραφική διαδικασία, επειδή είχε ανάμειξη ο τιμωρημένος ατζέντης Γουίλι ΜαΚέι – ο οποίος, σύμφωνα με τον ουαλικό σύλλογο, εμπλέκεται στην οργάνωση της μοιραίας πτήσης με πιλότο που δεν διέθετε άδεια. Η γαλλική πλευρά αντέτεινε ότι ο ΜαΚέι δεν είχε ούτε ιδιοκτησιακή σχέση με το αεροσκάφος ούτε επιχειρησιακό έλεγχο της πτήσης, ενώ ήδη έχει καταδικαστεί άλλος άνθρωπος για εγκληματική αμέλεια.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι κατηγορίες προς την ίδια την Κάρντιφ, καθώς συνεργαζόταν τακτικά με τον ΜαΚέι μέχρι τη στιγμή της τραγωδίας. Ο ατζέντης είχε κανονίσει δύο φορές πτήσεις για τον τότε προπονητή Νιλ Γουόρνοκ, ενώ ο Σάλα και ο εκπρόσωπός του είχαν ταξιδέψει χωρίς καμία ένσταση στο Κάρντιφ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Αν και οι Ουαλοί υποστηρίζουν ότι ο Σάλα θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ομάδας, τα στατιστικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν μια τέτοια βεβαιότητα, ιδίως όταν η άμυνα του συλλόγου είχε δεχθεί σχεδόν 70 γκολ εκείνη τη σεζόν. Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε πολυεπίπεδη νομική και ηθική διαμάχη, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και το ποδόσφαιρο να βρίσκεται ξανά αντιμέτωπο με τις σκοτεινές πλευρές της τραγικής ιστορίας.

 

SDNA

Διαβαστε ακομη